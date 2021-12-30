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У Карпатах до кінця року збережеться небезпека сходження лавин: карта

Автор: Іванна Шовкун

Рятувальники попередили українців про високу сніголавинну небезпеку в Карпатах. Вона збережеться до кінця 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"30-31 грудня на високогір'ї східної частини Закарпатської області та 31 грудня у горах Львівської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека", - йдеться у попередженні.

За даними Укргідрометцентру, оголошено 3 рівень небезпеки.

Нагадаємо, синоптики попередили про негоду в Україні. На дорогах більшості областей утримається ожеледиця.

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