У Карпатах йде сніг

У Карпатах на горі Піп Іван йде сніг, погодні умови ускладнені. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Зокрема, громадян просять утриматися від виходу в високогір'я через ускладнення погодних умов.

"Станом на 8:30 22.12.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер південний 14-15 м/с. Температура повітря - 1. Падає сніг. У зв'язку з ускладненням погодних умов та метеорологічними прогнозами варто утриматися від виходу в високогір'я ", - наголошується у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на початку наступного тижня, 23-24 грудня, погода в Україні істотно погіршиться, можливі пориви вітру та хуртовини.

За даними синоптиків, у понеділок і вівторок у західних областях очікуються значні дощі, в Карпатах можливий сильний мокрий сніг та хуртовини. Також місцями можлива ожеледь і налипання мокрого снігу.

Нагадаємо, погода в Україні в січні 2020 року може бути не такою суворою, як прогнозують народні синоптики і деякі погодні ресурси в довгострокових прогнозах. Згідно з даними "Метеопроги", січень буде таким же м'яким, як і грудень.