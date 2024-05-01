"Каролина" и "Колорадо" вышли во второй раунд Кубка Стэнли: видео всех шайб вечера НХЛ

В штате Массачусетс "Бостон" и "Торонто" обменялись шайбами в стартовом периоде. Открыли счет "Мейпл Лифс" – Маккейб метко бросил от синей линии после выигранного вбрасывания. "Брюинз" отыгрались со второго броска в поединке, когда Фредерик замкнул передачу Маруна из-за ворот.

Впрочем, во втором и третьем периодах команды обошлись без голов. Пришлось играть овертайм. Фортуна там улыбнулась хоккеистам "Торонто" – Таварес вывел на ударную позицию Найза, который с близкого расстояния переиграл Ульмарка. "Мейпл Лифс" сократили до минимума отставание в серии до четырех побед (2:3).

Зато в Рали "Харрикейнз" шокировали гостей из Нью-Йорка двумя шайбами в дебюте. Сначала Терявяйнен "прошил" Варламова броском из левой зоны, а затем Свечников в касание замкнул передачу Джарвиса в большинстве. "Айлендерс" ответили своей шайбой при численном преимуществе – Райлли попал под перекладину от синей линии.

Еще до конца стартового периода "Каролина" отличилась в третий раз. Это Кузнецов реализовал буллит. "Островитяне" вернулись в игру во второй 20-минутке. Нельсон из центральной зоны завершил образцовую атаку гостей, а Сизикас под занавес периода успешно сыграл вторым темпом. Однако в финальные 20 минут доминировали "Харрикейнз" – Друри и Нейсен быстро восстановили статус-кво, а Джарвис расписался в пустых воротах.

Финальную победу над "Виннипегом" на выезде одержали "Эвеланш". В первом периоде соперники обменялись шайбами. На гол нападающего "Джетс" Коннора гости ответили точным броском Ничушкина из правой зоны вбрасывания. Во второй 20-минутке "Колорадо" уже оказался впереди, забросив две шайбы (Тренин, Лехконен) против одной (Моррисси).

На старте финального периода Тоффоли классным броском с дистанции последний раз сравнял счет (3:3). Далее "Колорадо" уже полностью завладел инициативой. Рантанен оформил дубль – удачно подставил клюшку и завершил контратаку с Маккинноном. Менсон же отметился шайбой в пустые ворота.

Наконец в Ванкувере главные события пришлись на финальный период. "Кэнакс" открыли счет усилиями Задорова, попавшего под дальнюю штангу фактически с нулевого угла. "Предаторз", однако, нашли достойный ответ на гол хозяев.

Сравнял счет Йоси. Защитник в большинстве все же протолкнул шайбу за линию с "пятака". А потом Карье от синей линии мощным низовым броском попал в самый угол ворот Силовса. "Нэшвилл" сократил отставание в серии с "Ванкувером" до минимального (2:3).

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