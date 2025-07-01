Кармический бумеранг заставит эти знаки Зодиака сделать решающий шаг: июль будет судьбоносным

Дева

Июль станет для вас моментом истины. Все, что долго откладывалось, вдруг выйдет на первый план и потребует четкого решения. Звезды подтолкнут вас к ответственному выбору, который может изменить не только быт, но и отношение к себе. Вы почувствуете, что уже пора прекратить сомневаться в себе и действовать уверенно, даже если страх еще рядом.

Ваш кармический урок: доверяйте собственной интуиции, даже когда логика говорит "нет".

Скорпион

В этом месяце Вселенная готовит для вас неожиданный поворот. Ваша способность видеть то, что скрыто от других, станет ключом к важной развязке. Прошлые поступки напомнят о себе, и придется либо попытаться все исправить, либо просто отпустить. Все, что умалчивалось, рвется наружу, так что не бойтесь говорить откровенно.

Ваш кармический урок: сила в глубине, а новая жизнь вас найдет, даже если вы не готовы к трансформации.

Телец

Июль принесет момент, когда придется расставить точки над "і" в деле, которое давно тянет вас назад. Вы почувствуете, что не можете больше терпеть, поэтому примете решение, которое раньше казалось слишком радикальным. Жизнь спросит, готовы ли вы пожертвовать стабильностью ради счастья. И ответ должен идти не от страха, а от сердца.

Ваш кармический урок: научитесь выбирать себя - всегда и в любой ситуации.

Весы

Вам придется сделать выбор, который будет казаться несправедливым, но без него не будет движения вперед. Старые связи, которые больше не дают тепла, могут разорваться, чтобы освободить место для новых. Не ищите советов, этот выбор личный, даже если принесет боль. Но именно он приведет к внутренней свободе, которой так давно не хватало.

Ваш кармический урок: всегда слушайте свое сердце и не позволяйте собой манипулировать.