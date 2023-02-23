Карма не оставляет. Громов рассказал о случаях самообстрелов РФ во время атак Украины

Ракеты, которыми Россия обстреливает территорию Украины, все чаще разрываются в воздухе над территорией РФ, так и не добравшись до цели. Причем чаще всего они атакуют именно объекты критической инфраструктуры на территории страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Карма не прекращает догонять врага. Так, 20 февраля, противник, пытаясь повторно нанести ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе города Харькова и области, осуществил запуск 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области, из которых только одна попала по территории Украины. Остальные ракеты совершили подрыв в воздушном пространстве РФ, остатки упали на территорию Белгородской области", - рассказал он.

По его словам, вероятно из-за неисправности вооружения, так называемого "аналогов нет" или слабой обученности солдат "второй армии мира" все чаще и чаще взрывы возникают на российской территории, и, как на зло, для россиян, именно на объектах критической инфраструктуры .

"В результате этих "досадных" случаев распространяются панические настроения у населения Белгородской области, которое уже понимает, как это жить без электричества и отопления. Ранее поступала информация о подобных самообстрелах в Воронежской и Курской областях", - констатировал Громов.