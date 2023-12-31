Карлсен второй раз за месяц выиграл шахматный чемпионат мира

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу. Недавно он оформил титул в быстрых шахматах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Первый номер рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в седьмой раз в карьере выиграл чемпионат мира по "молниеносным шахматам". К очередному Мундиалю он подошел в статусе действующего чемпиона.

Карлсен на турнире набрал 16 зачетных очков. Норвежец на полбалла опередил нейтрального россиянина Даниила Дубова. Тройку призеров замкнул еще один уроженец РФ – Владислав Артемьев (15 пунктов).

Единственное поражение за ЧМ-2023 Карлсен потерпел от француза Максима Вашье-Лаграва. В общей сложности скандинав одержал 6 побед и 8 раундов свел вничью. Среди украинских шахматистов лучше выступил экс-чемпион мира по версии ФИДЕ Руслан Пономарев (12 очков, 50-е место).

Недавно Карлсен стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Соревнование тоже принял узбекский Самарканд, а завоеванный норвежским шахматистом титул стал пяти в карьере. В свою очередь в блиц-турнирах он триумфовал в 2009, 2014, 2017-2019, 2022 гг.

Кто такой Магнус Карлсен

Уроженец Тенсберга, 16-й чемпион мира по шахматам (2013-2023 гг.). Статус гроссмейстера получил в 13 лет.

В ноябре 2013 года разгромил индийца Ананда в битве за шахматную корону (6,5:3,5). Позже защищал титул чемпиона мира от посягательств того же Ананда, россиянина Карякина, американца Каруаны, россиянина Непомнящего. В этом году отказался от защиты звания, объяснив решение потерей мотивации.

Увлекается футболом, лыжами, теннисом и баскетболом. Болеет за мадридский "Реал", любит комиксы. В 2013 году попал в сотню самых влиятельных людей планеты по версии TIME в рубрике "Титаны".