На Карибах почалося виверження вулкана. Влада проводить евакуацію

Уряд заявило в четвер, 8 квітня, що небезпека зосереджена на вулкані Ла Суфриер в північній частині острова.

Посадові особи управління надзвичайними ситуаціями оголосили червоний рівень небезпеки після того, як учені спостерігали підземні поштовхи на єдиному діючому вулкані острова, що вказувало на підвищений ризик виверження, оскільки магма руйнувала скелі і рухалася до поверхні.

За словами директора Центру сейсмічних досліджень Університету Вест-Індії Ерусцилла Джозефа, в постраждалих районах проживає від 5 до 6 тисяч осіб.

Зазначимо, що Сент-Вінсент і Гренадіни, населення яких складає трохи понад 100 тисяч осіб, не піддавалися вулканічної активності з 1979 року.

В результаті виверження вулкана Ла Суфриер в 1902 році загинули понад 1 тисяча осіб.