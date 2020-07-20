На кар'єрах у двох областях людей засипало піском, троє загиблих

На двох кар'єрах у Київській і Дніпропетровській областях людей засипало піском. Інциденти не обійшлися без жертв - в результаті загинули три особи, у тому числі дитина.

Про це йдеться в повідомленні МВС України в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні о 13:35 до до оперативно-диспетчерської служби Володарського району Київської області надійшло повідомлення про те, що в несанкціонованому кар'єрі в селі Тадіївка трьох чоловіків засипало піском.

"Троє чоловіків вирішили набрати піску в неексплатованому кар'єрі, в результаті чого стався зсув. Двом чоловікам вдалося вибратися з-під завалу своїми силами, після чого вони залишили це місце до прибуття пожежного підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в ході пошукових робіт рятувальники виявили і дістали тіло загиблого чоловіка 1972 року народження.

Крім того, у Дніпропетровській області стався подібний випадок в районі села Комісарівка П'ятихатського району. За даними рятувальників, на стихійному кар'єрі набирали пісок, і засипало чоловіка та дитину.

"О 14:16 рятувальники вилучили з піску тіло дитини, 2005 року народження. О 14:25 вилучили з піску тіло громадянина, 1969 року народження", - додали в МВС.

Фото: на кар'єрі людей засипало піском (kv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в травні 2020 року у Харківській області поблизу селища Золочів в результаті обвалу на піщаному кар'єрі загинула дитина.