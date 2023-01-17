Кардинально переобулся. Киссинджер сделал неожиданное заявление об Украине и НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сегодня утверждает, что Украина должна вступить в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Генри Киссинджера на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января.
Как отмечает The Post, при этом Киссинджер уточнил, что это будет "целесообразным" после того, как будет обеспечен мир. Выступая в Давосе, 99-летний политик отметил, что, хотя он был против присоединения Украины к НАТО до полномасштабного вторжения России, теперь это желаемый результат.
"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что это начнет именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Но сейчас идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла", - сказал он.
Киссинджер напомнил, что украинский нейтралитет был ключевым требованием России во время состоявшихся в марте 2022 года переговоров.
"Проект из 15 пунктов предусматривал отказ Киева от своих амбиций по присоединению к НАТО и согласие не размещать иностранные военные базы или оружие в обмен на защиту от таких союзников, как США, Великобритания и Турция. Переговоры сорвались, вскоре позиции обеих сторон обострились. Теперь Кремль говорит, что Киев должен признать аннексию Москвой четырех южных и восточных регионов Украины, в то время как Киев требует, чтобы каждый российский солдат покинул его территорию, включая Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. Киев подал заявку на вступление в НАТО после того, как Москва объявила о следующих аннексиях в сентябре", - уточняет The Post.
То, что это предложение поступило от бывшего госсекретаря США, который выступал как ярый критик вступления Украины в НАТО, имеет большое значение, отмечает издание.
"В сентябре он заявил Совету по международным отношениям, что такой шаг был бы "глупым", поскольку он приведет к дальнейшей эскалации конфликта. В прошлом месяце он призвал к прекращению огня, по которому Россия отойдет к линии фронта, демаркированной до февральского вторжения, но Крым будет предметом "переговоров". Он намекнул на членство Украины в НАТО, сказав, что оба должны быть "связаны", но его сегодняшние комментарии были наиболее откровенными", - констатирует The Post.
В конце своего выступления Киссинджер подчеркнул, что это должно быть гарантированно НАТО в любых формах, которые может развивать НАТО, но он считает, что членство Украины в НАТО было бы соответствующим результатом.
В декабре РБК-Украина сообщало, что, по словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, какие-либо уступки территории в войне в Украине Кремль будет считать своей победой, а диктатор Владимир Путин в таком случае сможет "сохранить лицо", так и не имея ответственности за совершенное. Эти слова советника были ответом на статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.
Напомним, Генри Киссинджер опубликовал статью под названием "Как избежать еще одной мировой войны" в журнале The Spectator 12 декабря. В ней он представил свое видение урегулирования войны в Украине, которое можно назвать, мягко говоря, противоречивым. В частности, Киссинджер предположил, что лучший вариант урегулирования войны в Украине, по его мнению, - возвращение к границам 24 февраля - военным или переговорным путем с возможным проведением референдумов на спорных территориях.
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