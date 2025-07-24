Караоке, хиты с кассет и ТНМК: в Киеве отгремит последний летний фестиваль "Поколение"

Программа фестиваля "Поколение"

25 июля на сцену в Киеве с хитами "Шаленій", "Самотня боса", "Два вікна" выйдет Гайтана, а 26-го - группа СКАЙ. Впервые за десять лет они вместе вживую исполнят в Киеве песню "Не йди".

27 июля - на "Поколении" запланировано выступление ТНМК. В этот день гостей ждет и "Караоке на майдане" с Игорем Кондратюком. Участники смогут не только спеть перед публикой, но и выиграть сувениры от партнеров - корзины, кепки с фирменными надписями и главный приз - систему караоке или возможность выступить на разогреве у "танков".

Сам Кондратюк вспоминает, как караоке когда-то объединяло Украину "от Ялты до Сум", и уверен, что во время войны такое единство нужно как никогда.

Кроме сцены, гостей ждут тематические фотозоны с тетрисами и ламповыми телевизорами, зона настольных игр, восьмибитные приставки, фудкорт, бар и DJ-сеты с песнями девяностых и нулевых.

Фестиваль "Поколение" (фото: пресс-служба фестиваля)

Что известно о фестивале "Поколение"

Фестиваль, который стартовал шесть лет назад в Днепре, уже второй раз проходит в Киеве и в этом году расширился до Львова. Это уникальное событие, собирающее вокруг себя исполнителей, которые формировали музыкальную сцену Украины еще до стримингов и YouTube. Музыка с кассетников, хиты "Таврийских игр" и "Червоной руты", на которые вырастало целое поколение, снова будут звучать в живом исполнении - теперь уже на украинском языке.

"Поколение", говорят организаторы, "это не только музыкальный фестиваль, но и попытка переосмыслить нашу поп-культуру". Ирина Билык, Степан Гига, Павел Зибров, "Друга Ріка", Скрябин, ТНМК - все они выступают сегодня не просто как звезды прошлого, а как голоса эпохи, которая сформировала самобытный украинский музыкальный стиль.

Кроме культурной, фестиваль имеет и благотворительную цель: организаторы ставят своей целью собрать средства на закупку систем радиоэлектронной борьбы для Третьей штурмовой бригады.

Фестиваль "Поколение" (фото: пресс-служба фестиваля)

Где и когда состоится фестиваль

Фестиваль будет проходить на ВДНХ, за первым павильоном. В пятницу - с 16:00 до 23:00, в субботу и воскресенье - с 14:00 до 23:00.

Стоимость билета - 500 гривен в день. Приобрести их можно на ezy.com.ua по ссылке.

Бесплатный вход предусмотрен для детей до 12 лет, пенсионеров, людей с инвалидностью 1-2 группы и военных с УБД.