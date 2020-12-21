Карантинні виплати для ФОПів планують здійснити до 8 січня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виплати ФОПам мають здійснити до 8 січня. Мова йде про карантинні 8 тисяч гривень.

Про це він заявив на нараді, передає прес-служба Офісу президента.

Прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу триває до 31 грудня.

"У нас 710 тисяч ФОПів і суб’єктів господарювання, які мають отримати виплати. І здійснити це потрібно до 8 січня. Це один з пріоритетів для уряду", - наголосив президент.

Як писало РБК-Україна, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що виплати 8 тисяч гривень компенсації за карантин ФОПам та найманим працівникам розпочнуться 21 грудня 2020 року.