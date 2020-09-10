Карантинні заходи в школах схвалюють 30% українців

Підтримують обмежувальні заходи для організації навчання в школах з нового навчального року 30% українців. Ще 40% опитаних ставляться негативно, а 22% - нейтрально.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Майже половина (49%) підтримують обов'язкове носіння масок для учнів на перервах у школі, незважаючи на це 45% - проти такої ініціативи. Найбільше останніх серед тих, хто має дітей дошкільного та шкільного віку.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 1-5 вересня 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців заявили, що епідемія коронавірусу не представляє загрози для них особисто.

Як свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, позитивно ставляться до введення дистанційного навчання у зв'язку з пандемією нового коронавірусу 32,3% громадян України. Проти рішення уряду виступають 49,7% українців.