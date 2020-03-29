На карантині за кордоном перебувають понад 170 українців

На карантині за кордоном через коронавірус знаходиться 171 українець у 15 країнах світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Так, українці на карантині знаходяться в таких країнах:

Австралія - 1, Азербайджан - 1, Бельгія - 1, Бразилія - 16, В'єтнам - 9, Італія - 10, Катар - 1, Китай - 1, Молдова - 1, Нігерія - 2, Нідерланди - 1, ОАЕ - 3, Польща - 107, Румунія - 5, РФ - 1.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для всіх громадян України, які днями прибудуть додому спеціальними рейсами, доведеться пройти обсервацію. Наступними рейсами повернуться українці з В'єтнаму і Таїланду.

Зазначимо, зі Сполучених Штатів Америки відправився ще один комерційний авіарейс з громадянами України, які не могли повернутися додому самостійно у зв'язку з карантином. Тому посольство організувало комерційний спецлітак з Нью-Йорка до Києва. На борту літака - 359 пасажирів.

Також РБК-Україна писало, що станом на 22:00 у суботу, 28 березня, кількість підтверджених випадків коронавіруса в Україні зросла до 356. Зокрема, за останню добу в Україні було підтверджено 46 нових випадків коронавіруса.