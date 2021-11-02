Через карантин може подорожчати проїзд по Запорізькій області, - ОДА

У Запорізькій області на внутрішньообласних рейсах скоротилася кількість пасажирів. Перевізники заговорили про можливе підвищення тарифів.

Про це заявив в.о. директора Управління транспорту і зв'язку Роман Писарєв, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт "061 ".

Це може статися через введення нових правил - з 28 жовтня проїзд у транспорті дозволяється тільки при наявності COVID-сертифіката або негативного результату тестування, або документів про одужання.

"Наповнюваність автобусів в середньому становить 30-50%. Трапляються випадки скасування рейсів через відсутність пасажирів взагалі. Перевізники налаштовані піднімати питання перед владою про збільшення тарифів", - йдеться в повідомленні ОДА.

За інформацією обласного управління транспорту та зв'язку в області функціонує 200 міжміських, 198 приміських та 159 міських маршрутів, на яких щодня виїжджає близько 2000 автобусів.