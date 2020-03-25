Через карантин у Дніпрі сесію міськради провели на парковці біля будівлі мерії, подальші засідання будуть проводитися дистанційно. Про це йдеться в повідомленні на сайті міської ради.

Повідомляється, що через постанову Кабінету міністрів про карантин дніпровські депутати прийняли рішення про зміну регламенту проведення сесії. Першу частину засідання вони провели на парковці у дворі біля будинку мерії, а після перерви продовжать працювати віддалено за допомогою програмного забезпечення ZOOM.

Також повідомляється, що в порядку денному сесії фінансово-бюджетні питання, зміни в ряд муніципальних програм. Також депутати мають ухвалити рішення про перейменування однієї з вулиць, оголосити 2020 в Дніпрі роком Олександра Поля, прийняти на баланс мережі тепло - та водопостачання.

Фото: сесія міськради Дніпра (gorsovet.com.ua)

Нагадаємо, раніше в Дніпрі помер 45-річний чоловік, у якого була підозра на коронавірус. Також повідомлялося, що він тиждень тому повернувся з Єгипту, але занадто пізно звернувся за медичною допомогою.