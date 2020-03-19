Через карантин B2B Jewelry переходить в онлайн - Гонта

У B2B Jewerly розповіли, як карантин позначиться на роботі проекту і анонсували плавний перехід в онлайн-режим. Про це йдеться у відеозверненні керівника і засновника компанії Миколи Гонти, передає РБК-Україна.

"Ні я, ніхто інший не міг передбачити таких подій у нашій країні та в усьому світі. І що ми станемо заручниками цієї непростої ситуації. Ще в це неділю відкривалися нові магазини, проводились презентації та семінари, а вже сьогодні – всі відділення законсервовані", - сказав Гонта.

У той же час, він зазначив, що основне питання, яке цікавить учасників проекту - подальші дії компанія і те, як карантин відбитися на роботі проекту.

"Я вірю, що безвихідних ситуацій не буває, і всі разом ми спробуємо огородити парканом учасників B2B від зовнішніх чинників, інфляції, падіння рівня життя і створити в суспільстві маленьке співтовариство забезпечених людей. Ми плануємо плавно перенести проект в онлайн-режим, а це означає, що покупки та отримання бонусів ви зможете здійснювати, не виходячи з дому", - додав Гонта.

Подальша стратегія проекту, за словами керівника компанії, буде представлена вже в наступний понеділок.

Як писало РБК-Украина, раніше в В2В Jewelry анонсували до кінця 2020 року відкрити ювелірні салони в кожному райцентрі.