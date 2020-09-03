Карантин в Умані посилять на час паломництва хасидів

Карантин в Умані з 15 до 21 вересня 2020 року буде посилено. Дані заходи пов'язані з масовим паломництвом хасидів на Рош ха-Шана (єврейський новий рік).

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За рішенням держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаській ОДА разом з Міністерством охорони здоров'я, ДСНС та силовиками доручено вжити низку заходів з 15 до 21 вересня 2020 року.

Обмеження в районі паломництва:

заборона на масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території;

заборона на роботу закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

заборона на роботу інших закладів громадського харчування з 00:00 до 07:00, крім доставки їжі та замовлень на винос;

заборона на концерти, дискотеки і роботу нічних клубів;

заборона стихійної торгівлі;

заборона на відвідування навчальних закладів в районі паломництва.

Крім того, район паломництва хасидів необхідно обмежити карантинними КПП. Також в Умані буде щодня засідати оперативний штаб щодо безпечного святкування Рош-ха-Шана, до його складу увійдуть правоохоронці, медики, місцева влада і представники єврейської громади.

На в'їзді до Умані також встановлять КПП з поліцією, військовими Нацгвардії, медиками та працівниками ДСНС. В районі паломництва і на основних об'єктах треба забезпечити розмітку для дотримання соціальної дистанції.

Також повідомляється, що в Умані виділять окреме приміщення, яке буде використовуватися для обсервації в разі спалаху COVID-19 серед паломників. Також окремий обсерватор буде і для працівників органів державної влади, які будуть забезпечувати порядок.

Місця паломництва, культові будівлі, а також місця харчування та проживання необхідно регулярно дезінфікувати. Доручено роз'яснювати протиепідемічні заходи шляхом розміщення банерів англійською мовою та івритом.

Місцева влада має також встановити турнікети на входах до культових будівель і забезпечити температурний скринінг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Умані розробляють правила карантину для хасидів.

На цьому тижні місцева поліція перейшла на посилений режим.

Умань є традиційним місцем паломництва брацлавських хасидів на Рош ха-Шана. Саме в цьому місті знаходиться могила цадика Нахмана - засновника їх релігійного вчення. Цього року єврейський новий рік відзначається 18-20 вересня.



