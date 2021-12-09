Карантин в Україні: скільки областей залишаються в "червоній" зоні
Найбільшою зоною карантину в Україні на сьогодні є "жовта", у ній перебуває 14 регіонів. Найменшою зоною є "помаранчева", там тільки Донецька область.
"Жовта" зона
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька області.
"Червона" зона
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
"Помаранчева" зона