Карантин в Україні: ситуація в областях

З 12 березня по всій території України вводиться карантин терміном на три тижнічерез загрозу коронавіруса. Що відбувається в регіонах країни, і які заходи вживає місцева влада для запобігання епідемії - в матеріалі РБК-Україна.

Ситуація в Києві

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив про початок протиепідемічних заходів в Києві ще до офіційного оголошення загальнонаціонального карантину. Так, з 12 березня в місті вводиться ряд заборон і обмежень:

призупиняється робота дитячих садків, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів.

закриваються вищі навчальні заклади;

забороняється проведення розважальних і спортивних заходів з великим скупченням людей (понад 60 осіб);

на час карантину припиняється робота театрів, кінотеатрів, музеїв;

забороняється робота розважальних зон у торгових центрах;

до роботи не будуть допускатися громадяни в ознаками інфекційного захворювання.

Всім навчальним закладам рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання. Також в зв'язку з карантином, в Києві перенесли проведення пробного ЗНО.

У всіх адміністративних і громадських установах, в т.ч. торгових центрах, повинні бути посилені заходи щодо дезінфекції та встановлено санітарний контроль.

Карантин у Києві не вплине на роботу громадського і міжміського транспорту. Введення обмежень і закриття метро, ​​може бути можливим тільки в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Чернівецька область

У зв'язку з виявленням першого лабораторно підтвердженого випадку коронавіруса у жителя Чернівців, в місті і області був введений карантин ще 6 березня. Припинився навчальний процес в школах.

Також місцева влада заборонила проведення масових заходів (концертів, спортивних змагань, конференцій). З метою недопущення поширення вірусу проводиться обробка громадського транспорту, будівель залізничних та автобусних вокзалів .

Житомирська область

Згідно з рішенням Кабміну, місцева влада Житомира оголосила про введення профілактичних заходів у зв'язку з загрозою спалаху коронавіруса. З 12 березня до 3 квітня будуть закриті дитячі садки, школи, позашкільні секції, професійно-технічні навчальні заклади.

Скасовуються масові заходи (більше 60 осіб). Графік роботи розважальних центрів скорочується до 22:00. У громадському транспорті буде проводитися регулярна дезінфекція.

Харківська область

Мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що закривати школи і дитячі сади міська влада не планує. За словами Кернеса, карантин у навчальних закладах не вводитимуть, тому що в останні дні спостерігається зниження захворюваності на ГРВІ серед дітей.

Масові заходи в Харкові, чисельністю понад 60 осіб, будуть скасовані. Також закриють театри, кінотеатри, цирк, розважальні центри.

У Харківському національному університеті ім. Каразіна оголосили, що з 12 березня студенти переходять на дистанційне навчання.

В якості превентивних заходів на місцевих ринках, у торгових центрах, метро та інших місцях масового скупчення людей проводиться регулярна дезінфекція.

Одеська область

В Одесі карантин оголошений з 12 березня не тільки в зв'язку з загрозою коронавіруса, але також через зростання захворюваності на грип. Всі школи призупиняють навчальний процес і переходять на дистанційний режим. Батькам радять не приводити дітей в дитсадки. У дошкільних установах працюватимуть тільки чергові групи.

Для профілактики поширення захворювання рекомендовано скасувати масові заходи чисельністю понад 200 осіб.

Донецька область

У Донецькій ОДА заявили про готовність до протидії можливій ​​епідемії коронавірусу. В регіоні визначені кілька карантинних медустанов, які можуть приймати хворих (в Маріуполі, Мирнограді, Костянтинівці).

Питання про профілактичні та карантинні заходи на території Донецької області в зв'язку з загрозою коронавірусу знаходиться на особистому контролі голови ОДА Павла Кириленка.

Нагадаємо, з 7 березня діє особливий режим на КПВВ Донбасу. Громадяни проходять обов'язкове температурне сканування. У разі виявлення симптомів захворювання, у зареєстрованих на підконтрольній уряду України території, їх будуть доставляти в встановлені медустанови. З окупованих територій громадян з підозрою на інфекцію пропускати через КПВВ не будуть.

Запорізька область

У Запоріжжі закривають загальноосвітні заклади з 12 березня. Дошкільні заклади працюватимуть, однак батькам рекомендують залишати дітей вдома, у разі можливості.

Скасовуються масові заходи. Рекомендується обмежити графік роботи торгових і розважальних центрів.

Сумська область

На Сумщині введення карантинних заходів повинні обговорити 12 березня під час засідання спеціальний комісії. Раніше в обласному центрі була введена заборона на масові заходи.

Вінницька область

У вінницьких школах навчальний процес призупиняється з 12 березня до 3 квітня. Також обмежується робота позашкільних секцій, в дитячих садах вводиться особливий режим роботи.

Масові заходи скасовуються, також рекомендується призупинити роботу розважальних центрів, дитячих атракціонів, комп'ютерних клубів, дискотек. У громадських місцях і транспорті проводиться регулярна санобробка.

Львівська область

У Львові визначили перелік профілактичних заходів у зв'язку з загрозою коронавіруса. Зокрема, школи, дитячі садки, позашкільні навчальні заклади закриваються з 12 березня до 3 квітня.

Вводиться обмеження на проведення масових заходів. Рекомендується перенести фестивалі, форуми, концерти та ін.

Також мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в рамках безпеки обмежуються перельоти з аеропорту Львова до деяких країн. Так, скасовані рейси до Тель-Авіва, Риму, Бергамо компанії SkyUp. МАУ тимчасово скасувала рейси зі Львова в Барселону і Мадрид.

Закарпатська область

В Ужгороді та по всій території області з 12 березня вводиться карантин в школах, дитячих садах, професійно-технічних навчальних закладах, спортивних і інших позашкільних секціях. Закладам вищої освіти також рекомендується призупинити роботу.

Забороняються заходи з масовим скупченням людей. Обмежується відвідування хворих в медичних установах.