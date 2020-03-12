Карантин в Україні: ситуація в областях

У регіонах закривають навчальні заклади і скасовують масові заходи
З 12 березня по всій території України вводиться карантин терміном на три тижнічерез загрозу коронавіруса. Що відбувається в регіонах країни, і які заходи вживає місцева влада для запобігання епідемії - в матеріалі РБК-Україна.
Ситуація в Києві
Міський голова столиці Віталій Кличко заявив про початок протиепідемічних заходів в Києві ще до офіційного оголошення загальнонаціонального карантину. Так, з 12 березня в місті вводиться ряд заборон і обмежень:
Всім навчальним закладам рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання. Також в зв'язку з карантином, в Києві перенесли проведення пробного ЗНО.
У всіх адміністративних і громадських установах, в т.ч. торгових центрах, повинні бути посилені заходи щодо дезінфекції та встановлено санітарний контроль.
Карантин у Києві не вплине на роботу громадського і міжміського транспорту. Введення обмежень і закриття метро, може бути можливим тільки в разі погіршення епідеміологічної ситуації.
Чернівецька область
У зв'язку з виявленням першого лабораторно підтвердженого випадку коронавіруса у жителя Чернівців, в місті і області був введений карантин ще 6 березня. Припинився навчальний процес в школах.
Також місцева влада заборонила проведення масових заходів (концертів, спортивних змагань, конференцій). З метою недопущення поширення вірусу проводиться обробка громадського транспорту, будівель залізничних та автобусних вокзалів .
Житомирська область
Згідно з рішенням Кабміну, місцева влада Житомира оголосила про введення профілактичних заходів у зв'язку з загрозою спалаху коронавіруса. З 12 березня до 3 квітня будуть закриті дитячі садки, школи, позашкільні секції, професійно-технічні навчальні заклади.
Скасовуються масові заходи (більше 60 осіб). Графік роботи розважальних центрів скорочується до 22:00. У громадському транспорті буде проводитися регулярна дезінфекція.
Харківська область
Мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що закривати школи і дитячі сади міська влада не планує. За словами Кернеса, карантин у навчальних закладах не вводитимуть, тому що в останні дні спостерігається зниження захворюваності на ГРВІ серед дітей.
Масові заходи в Харкові, чисельністю понад 60 осіб, будуть скасовані. Також закриють театри, кінотеатри, цирк, розважальні центри.
У Харківському національному університеті ім. Каразіна оголосили, що з 12 березня студенти переходять на дистанційне навчання.
В якості превентивних заходів на місцевих ринках, у торгових центрах, метро та інших місцях масового скупчення людей проводиться регулярна дезінфекція.
Одеська область
В Одесі карантин оголошений з 12 березня не тільки в зв'язку з загрозою коронавіруса, але також через зростання захворюваності на грип. Всі школи призупиняють навчальний процес і переходять на дистанційний режим. Батькам радять не приводити дітей в дитсадки. У дошкільних установах працюватимуть тільки чергові групи.
Для профілактики поширення захворювання рекомендовано скасувати масові заходи чисельністю понад 200 осіб.
Донецька область
У Донецькій ОДА заявили про готовність до протидії можливій епідемії коронавірусу. В регіоні визначені кілька карантинних медустанов, які можуть приймати хворих (в Маріуполі, Мирнограді, Костянтинівці).
Питання про профілактичні та карантинні заходи на території Донецької області в зв'язку з загрозою коронавірусу знаходиться на особистому контролі голови ОДА Павла Кириленка.
Нагадаємо, з 7 березня діє особливий режим на КПВВ Донбасу. Громадяни проходять обов'язкове температурне сканування. У разі виявлення симптомів захворювання, у зареєстрованих на підконтрольній уряду України території, їх будуть доставляти в встановлені медустанови. З окупованих територій громадян з підозрою на інфекцію пропускати через КПВВ не будуть.
Запорізька область
У Запоріжжі закривають загальноосвітні заклади з 12 березня. Дошкільні заклади працюватимуть, однак батькам рекомендують залишати дітей вдома, у разі можливості.
Скасовуються масові заходи. Рекомендується обмежити графік роботи торгових і розважальних центрів.
Сумська область
На Сумщині введення карантинних заходів повинні обговорити 12 березня під час засідання спеціальний комісії. Раніше в обласному центрі була введена заборона на масові заходи.
Вінницька область
У вінницьких школах навчальний процес призупиняється з 12 березня до 3 квітня. Також обмежується робота позашкільних секцій, в дитячих садах вводиться особливий режим роботи.
Масові заходи скасовуються, також рекомендується призупинити роботу розважальних центрів, дитячих атракціонів, комп'ютерних клубів, дискотек. У громадських місцях і транспорті проводиться регулярна санобробка.
Львівська область
У Львові визначили перелік профілактичних заходів у зв'язку з загрозою коронавіруса. Зокрема, школи, дитячі садки, позашкільні навчальні заклади закриваються з 12 березня до 3 квітня.
Вводиться обмеження на проведення масових заходів. Рекомендується перенести фестивалі, форуми, концерти та ін.
Також мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в рамках безпеки обмежуються перельоти з аеропорту Львова до деяких країн. Так, скасовані рейси до Тель-Авіва, Риму, Бергамо компанії SkyUp. МАУ тимчасово скасувала рейси зі Львова в Барселону і Мадрид.
Закарпатська область
В Ужгороді та по всій території області з 12 березня вводиться карантин в школах, дитячих садах, професійно-технічних навчальних закладах, спортивних і інших позашкільних секціях. Закладам вищої освіти також рекомендується призупинити роботу.
Забороняються заходи з масовим скупченням людей. Обмежується відвідування хворих в медичних установах.