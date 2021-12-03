ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карантин в Україні: у "червоних" п'яти областях та Києві стабілізувалися показники

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 11:30
Карантин в Україні: у "червоних" п'яти областях та Києві стабілізувалися показники Фото: у "червоній" зоні 19 регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У "червоній" зоні продовжує перебувати більше половини областей України. У "жовтій" - чотири, а в "помаранчевій" - тільки дві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Карантин в Україні: у &quot;червоних&quot; п'яти областях та Києві стабілізувалися показники

"Червона" зона

Повністю стабілізувалися показники поширення COVID в Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях.

Ця зона охоплює 19 регіонів:

  • Херсонську,
  • Одеську,
  • Запорізьку,
  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Сумську,
  • Миколаївську,
  • Рівненську,
  • Житомирську,
  • Івано-Франківську,
  • Київську,
  • Луганську,
  • Хмельницьку,
  • Чернігівську,
  • Львівську,
  • Волинську,
  • Черкаську,
  • Вінницьку,
  • Київ.

"Помаранчева" зона

У цій зоні дві області:

  • Полтавська,
  • Закарпатська.

"Жовта" зона

Ця зона охоплює чотири області:

  • Тернопільську,
  • Кіровоградську,
  • Чернівецьку,
  • Харківську.
Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин
NEWS
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього