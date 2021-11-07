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Карантин в Україні: у "червоній" зоні 16 регіонів, а в "помаранчевій" - 6

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Київ, Неділя 07 листопада 2021 09:40
Карантин в Україні: у "червоній" зоні 16 регіонів, а в "помаранчевій" - 6 Фото: в Україні в "червоній" зоні 16 регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "червоній" зоні перебуває найбільше областей. У "помаранчевій" зоні - 6 регіонів, а у "жовтій" - три.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: у &quot;червоній&quot; зоні 16 регіонів, а в &quot;помаранчевій&quot; - 6

"Червона" зона

У цій зоні перебувають такі регіони:

  • Київ,
  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.

"Помаранчева" зона

В цій зоні перебувають такі регіони:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Черкаська,
  • Чернівецька.

"Жовта" зона

Ця зона розширилась. Тепер у ній три області:

  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Тернопільська.
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