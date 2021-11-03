Карантин в Україні: Київ та 15 областей - "червоні", тільки два регіони - "жовті"

В Україні в "червоній" зоні карантину перебуває Київ та 15 областей. У "жовтій" зоні сьогодні залишається дві області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
У "червоній" зоні перебуває Київ та 15 областей - Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.
У Київській школі економіки попередили, що цю зону можуть розширити вже на цьому тижні. Під загрозою Волинська, Харківська та Тернопільська області.
У "помаранчевій" - Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька.
У "жовтій" - Кіровоградська та Закарпатська.