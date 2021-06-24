Не тільки карантин: НБУ назвав причини падіння економіки на початку 2021 року

Як зазначили в НБУ, основну підтримку економіці в І кварталі надавало фактичне споживання домогосподарств. Кінцеві витрати домогосподарств зросли на 4,4% р/р.

Падіння ВВП передусім зумовлено збільшенням від'ємного внеску чистого експорту через нижчі минулорічні врожаї, стагнацію у тваринництві та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках, зокрема для продукції гірничо-металургійного комплексу. Від'ємний внесок чистого експорту в річну зміну реального ВВП збільшився до 9,5 в. п. (проти -1,6 в. п. у попередньому кварталі), йдеться в огляді.

У НБУ нагадали, що у розрізі видів діяльності в I кварталі 2021 року в більшості секторів зберігалося падіння.

"Скорочення експорту стало вагомим чинником спаду в промисловості, а складна ситуація в тваринництві - спаду в сільському господарстві", - зазначили в НБУ

Центробанк очікує, що починаючи з ІІ кварталу 2021 року економіка повернеться до стійкого відновлення.

"По-перше, цьому сприяє низька база порівняння минулого року, по-друге - швидке відновлення глобальної економіки завдяки прискоренню вакцинації та масштабним програмам стимулювання. Крім того, високочастотні індикатори свідчать про подальше посилення внутрішнього попиту", - йдеться в огляді.