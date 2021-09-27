Карантин можуть змінити для певної категорії українців: деталі

За його словами, роботодавець має запропонувати такій особі альтернативні варіанти роботи на період дії "жовтого" або "червоного" рівнів епіднебезпеки.

Що може запропонувати роботодавець

Наприклад, якщо фахівець державної структури, установи чи підприємства не може фізично виходити на роботу при посиленні обмежень, йому може бути запропоновано виконання інших обов'язків, повідомив Кузін.

Також така особа може перейти на дистанційний режим роботи, виконувати якісь інші, допоміжні, підсобні функції.

"Альтернативою для такої особи є також проведення регулярного тестування і деякі роботодавці навіть таке вводять. Це по суті буде відповідальність і рішення керівника того бізнесу чи структури, де така особа знаходиться", - повідомив він.