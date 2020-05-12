Карантин у Львові: представники бізнесу вийшли на протести

Представники бізнесу вийшли на протести проти карантину у Львові, місцеві підприємці просять дати можливість працювати. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що кілька десятків підприємців прийшли під стіни мерії Львова з вимогою розблокувати діяльність мікробізнесу. Зокрема, вони обурені рішенням місцевої влади обмежитися частковим пом'якшенням карантину.

Представники бізнесу вимагають:

терміново ініціювати рішення Львівської міськради про скасування заборони діяльності мікропідприємств у Львові, включаючи промислові ринки за умови дотримання санітарно-гігієнічних норм;

розблокувати діяльність транспорту у Львові з дотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Львів прийняв рішення про відкриття перукарень та салонів краси, а також приватних стоматологічних кабінетів. У той же час на вихідних було прийнято рішення, що пом'якшення карантину в місті розпочнеться з 15 травня. Рішення стосується, в тому числі, магазинів одягу та взуття.

Минулого тижня мер Андрій Садовий заявив, що Львів знову закриє всі літні майданчики після трьох порушень.