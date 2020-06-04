Карантин у Києві можуть не послабити: названа причина

Станом на сьогодні Київ не готовий до нового етапу послаблення карантину. Через складну епідемічну ситуацію поточні обмеження, ймовірно, триватимуть до кінця тижня.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби у місті Києві Олег Рубан.

За минулу добу кількість хворих COVID-19 різко зросла, захворіли 77 киян. За словами Рубана, показник інцидентності в столиці зростає протягом усього тижня.

"У Києві вже тиждень спостерігається різкий підйом захворюваності і стабільно високий показник госпіталізації. Це говорить про те, що поліпшення епідемічної ситуації в Києві найближчим часом, це 2-3 дні, не буде спостерігатися", - зазначив чиновник.

Остаточне рішення про пом'якшення карантину завтра вранці ухвалить міська комісія з надзвичайних ситуацій. Рубан зазначив, що комісія навряд чи дозволить перейти до наступного етапу зняття обмежень.

"Завтра буде прийнято рішення. Згідно з постановою Кабміну, буде розглянуто впровадження цих нових етапів пом'якшення карантинних заходів. У зв'язку з тією ситуацією, яку ми спостерігаємо сьогодні - висновок про подальший перехід (до пом'якшення карантину - ред.) зроблено не буде, я думаю. Немає для цього підстав. Об'єктивно завтра не можна буде ухвалити рішення, немає даних", - додав голова київської Держспоживслужби.

Відповідаючи на питання, чи означає це, що Київ фактично переходить до адаптивного карантину, Рубан відповів: "Так, безумовно".

Зараз в Україні діє адаптивний карантин. Це означає, що регіональні комісії ТЕБтаНС можуть самі приймати рішення щодо ослаблення чи посилення обмежень в залежності від епідситуації.

В рамках чергового етапу ослаблення карантину з 5 червня дозволяється робота кафе і ресторанів всередині закладів, а не лише на літніх майданчиках.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зареєстрували рекордне з початку пандемії число нових випадків коронавірусу, за добу заразилися 588 українців.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що епідситуація у 8 областях, у тому числі Києві, не дозволяє їм перейти до наступного етапу зняття обмежень.