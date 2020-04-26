Карантин у Італії: роботу промисловості відновлять у травні, школи відкриють у вересні

Карантин в Італії будуть знімати поступово - з 4 травня відновлять промислову діяльність, а школи відкриють не раніше вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SWI.

За словами прем'єр-міністра Джузеппе Конте, навчальний процес в школах не будуть відновлювати до вересня, щоб не ризикувати "здоров'ям дітей".

"На карту поставлено здоров'я дітей. Всі сценарії експертного комітету передбачають високий ризик зараження у разі відкриття шкіл до вересня", - пояснив Конте.

З іншого боку, прем'єр підтвердив, що уряд готує план щодо пом'якшення карантину, зокрема, щодо відновлення промислової діяльності з 4 травня.

"Ми працюємо... щоб з 4 травня знову відкрити значну частину компаній, від виробничого сектора до будівництва", - сказав Конте, додавши, що остаточний план виходу з карантину буде представлений наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що в рамках пом'якшення карантину уряд Італії розглядає можливість відновлення роботи ресторанів, барів та парків з 4 травня.

Також РБК-Україна повідомляло, що число нових випадків коронавірусу в Італії зменшується п'ятий день поспіль. За останню добу було виявлено 2357 заражень. Загальна кількість випадків COVID-19 в Італії - 195 351. Від інфекції вилікувалися понад 63 тис. італійців.

.