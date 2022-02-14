Карантин, дезінфекція і таємний кабінет. Стало відомо, як підпускають людей до Путіна

Президент Росії Володимир Путін через пандемію COVID-19 вже два роки не підпускає до себе близько людей. А тим, кому необхідно потрапити на зустріч з російським президентом, треба пройти через певні заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Вільна від COVID резиденція і таємний кабінет-близнюк в Сочі

Як пише видання, з березня 2020 року більшу частину часу Путін проводив на карантині в підмосковній резиденції в Ново-Огарьово. За даними джерела BBC, там діяла так звана "чиста зона". Причому все найближче оточення Путіна, включаючи охорону, ад'ютантів і особистого оператора, теж знаходилися там, не маючи можливості їхати додому після зміни.

Крім того, на карантин посадили й інших людей, які забезпечують роботу президента, наприклад, пілотів. Їх розмістили в санаторії управління справами президента і регулярно тестували на COVID, через що вони кілька місяців жили окремо від сімей. Їм також деякий час заборонялося взагалі виходити з кімнат.

The Insider пише, що в 2020 році тривалий час Путін брав участь у заходах у віддаленому форматі, перебуваючи в Ново-Огарьово. Однак для того, щоб приховувати його справжнє місцезнаходження, був побудований кабінет-близнюк в сочинській резиденції. Охочих зустрітися з ним у сочинській резиденції поміщали на двотижневий карантин в один із санаторіїв.

Фото: таємний кабінет-двійник у Сочі (proekt.media)

Дезінфекція через тунель

Вже через кілька місяців, коли ситуація з COVID в Росії стабілізувалася, російський президент став з'являтися на публіці і проводити очні зустрічі. Однак сам Путін при спілкуванні з помічниками і відвідувачами тримав соціальну дистанцію.

У червні 2020 року стало відомо, що в підмосковній резиденції встановили дезінфікуючий тунель. Крім того, на її територію пропускали тільки при наявності свіжого негативного тесту.

За даними Bloomberg, влітку 2020 року перед перенесеним парадом Перемоги близько 80 ветеранів помістили на двотижневий карантин в підмосковний санаторій. На самому заході вони мали сидіти поруч з Путіним.

Кандидати та чемпіони на карантині

Незважаючи на те, що в березні 2021 року Путін вакцинувався "Супутником V", людей, з якими у нього планувалися зустрічі, продовжили садити на багатоденний карантин

Наприклад, у серпні 2021 року за кілька днів до зустрічі на карантин посадили близько 30 кандидатів у депутати від "Єдиної Росії". Відповідні заходи застосували до російських спортсменів, які завоювали медалі на Олімпійських іграх в Токіо.

Пусте кладовище і "вкрадений" ювілей глави "Газпрому"

Видання пише, що в січні 2022 року в річницю зняття блокади Ленінграда людей не пустили на Піскаревське меморіальне кладовище, оскільки туди мав приїхати Путін.

А на початок лютого було заплановано вручення державних нагород, і всіх лауреатів посадили на двотижневий карантин. Через це глава правління "Газпрому" Олексій Міллер, який мав отримати зірку Героя Праці, змушений був відкласти святкування 60-річного ювілею.

При цьому, за даними Telegram-каналу Baza, людям на карантині заборонили проносити в номери алкоголь, сигарети, каву і колючо-ріжучі предмети, нібито щоб не провокувати у них суїцидальні думки.