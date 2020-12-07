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Карантин не буде жорстким, на відміну від вимог його дотримання, - Кабмін

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 18:39
Карантин не буде жорстким, на відміну від вимог його дотримання, - Кабмін
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Лера Полищук

Карантин в Україні не буде занадто жорстким на відміну від попереднього. Однак будуть посилені вимоги дотримання карантинних обмежень.

Про це заявив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан в ефірі "Україна 24".

За його словами, уряд обговорить обмеження з порадами церков і органами місцевого самоврядування, щоб уникнути саботажу і правоохоронці могли контролювати дотримання карантинних обмежень.

"Буде одна відмінність від попередніх карантинів. Мова не йде про занадто жорсткі обмеження (зупинка транспорту, авіасполучення), але буде вимога їх жорсткого дотримання", - заявив він.

При цьому він додав, що Кабінет міністрів поки не знає, що буде закрито в рамках жорсткого карантину.

"Ми ще не знаємо, що будемо закривати, а що ні. До середовища опрацьовуються всі пропозиції, які надають профільні Міністерства. Сьогодні було урядову нараду. МОЗ розробляє деякі зауваження від інших Міністерств", - заявив Мокан.

Він також додав, що до середи проект документа про карантинних обмежень повинен бути готовий.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде змушений ввести жорсткий карантин в Україні в січні.

Крім того, глава ЦГЗ Ігор Кузін заявив, що введення локдауну уникнути не вдасться.

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