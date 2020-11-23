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В Карабасі підірвалася пошукова група: поранено миротворця РФ, є загиблий

Автор: РБК-Україна

У Нагірному Карабаху в районі Мадагіза підірвалася спільна пошукова група. В результаті загинув азербайджанський військовий, поранення отримали російський миротворець і співробітники місцевого "міністерства з надзвичайних ситуацій".

Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії, передає "РИА Новости".

Повідомляється, що спільна група у складі російських миротворців, Збройних сил Азербайджану, "МНС" Карабаху і співробітників Червоного хреста проводили пошуки загиблих в Тертерському районі.

"В районі населеного пункту Мадагіз при проведенні робіт стався вибух міни. В результаті підриву офіцер російського контингенту миротворчих сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що загинув один азербайджанський офіцер, ще чотири співробітника місцевого "МНС" отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що війна у Нагірному Карабасі була зупинена спільними зусиллями Анкари і Москви.

За словами азербайджанського лідера Ільхама Алієва, мирна угода щодо Нагірного Карабаху поставила крапку в багаторічному конфлікті.

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