Капітану танкера Delfi повідомили про підозру

Капітанові танкера Delfi, який зазнав аварії біля берегів Одеси, повідомили про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

Як повідомляється, капітана підозрюють у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту.

"Прокурори обласної прокуратури повідомили про підозру капітану судна у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч. 1 ст. 276 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в листопаді минулого року вантажний танкер під управлінням капітана, перебуваючи у Чорному морі в акваторії порту "Південний", в умовах шторму був зірваний з якоря і, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу "Дельфін".

"Так, підозрюваний, в порушення правил безпеки мореплавства та вимог міжнародного свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, з командою з 3-х замість 5-ти осіб, попри втрату одного з якорів, непрацездатність головних двигунів судна, відсутність палива і попередження про погіршення погодних умов, настійно відмовився від допомоги, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу і сторонніх осіб", - йдеться в повідомленні

Крім того, за результатами слідства прокурори почали кримінальне провадження за фактом можливого порушення статутних правил несення прикордонної служби посадовими особами Державної прикордонної служби України.

"Так, прикордонники, попри встановлення технічної несправності судна в ході його огляду та серйозних порушень в документації, не вжили заходів щодо затримання танкера і його конвоювання в найближчий порт, що сприяло виникненню аварійної морської події (ч. 1 ст. 419 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді минулого року танкер Delfi зірвався з якоря в акваторії порту "Південний", після чого сів на мілину поблизу одного з пляжів Одеси. В результаті аварії в море було викинуто до 150 кг нафтопродуктів.

На момент інциденту на борту перебувало троє членів екіпажу. Вони відмовлялися від евакуації, тому що не могли вийти на зв'язок з власником. Згодом їх зняли й доставили в лікарню.

Державна прикордонна служба повідомляла, що танкер міг бути причетний до контрабанди пально-мастильних матеріалів з України.