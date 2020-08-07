Капітана затонулого танкера в Одесі засудили до обмеження волі

Капітана затонулого танкера Delfi поблизу одеського пляжу "Дельфін" засудили до одного року обмеження волі. Вирок 6 серпня виніс Приморський районний суд Одеси.

Про це повідомляє "Думська".

У той же час, суд цим же рішенням звільнив капітана від відбування покарання, призначивши випробувальний термін один рік.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року. На момент інциденту на борту перебувало троє членів екіпажу. Вони відмовлялися від евакуації, бо не могли вийти на зв'язок з власником. Згодом їх зняли і доставили в лікарню.

Державна прикордонна служба повідомляла, що танкер міг бути причетний до контрабанди паливно-мастильних матеріалів з України.

РБК-Україна писало, що капітану оголосили підозру в лютому в порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту.

Час від часу з танкера розливаються нафтопродукти. Судновласник мав прибрати танкер до 20 липня, проте всі три спроби завершилися невдало. Його можуть прибрати за спрощеною процедурою.