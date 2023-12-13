Капитан "Вегаса" с победным дублем и ассистами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Опытный вингер стал главной фигурой в победном поединке против "Калгари" (5:4 ОТ). Он забросил две шайбы, в частности отличился в дополнительной пятиминутке, и отдал две результативные передачи.

В дебюте открыли счет "Флеймз" усилиями Вигара, но "Вегас" ответил голом Стивенсона в большинстве с ассистом Стоуна. Во втором периоде "Калгари" забил дважды (Кадри, Шарангович), а невадцы забросили лишь одну шайбу, когда Барбашев из центральной зоны метко бросил после передачи капитана. Сам Стоун сравнял счет на старте третьей 20-минутки – в большинстве он переиграл голкипера в ближнем бою.

Впоследствии Карлссон вывел "Голден Найтс" вперед. Однако гости из канадской Альберты не сдались и перевели игру в овертайм с голом белоруса Шаранговича. Но там Стоун оформил победу для "Вегаса", реализовав выход 1 в 0 в контратаке.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Ванкувера" Брок Бесер и центрфорвард "Торонто" Остон Мэттьюс. Первый оформил хет-трик в противостоянии с "Тампой-Бэй" (4:1). Второй же закончил с дублями шайб и ассистов поединок против "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:3).

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