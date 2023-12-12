Защитник "Далласа" с тремя пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

24-летний финн приложился к победе на домашнем льду над "Детройтом" (6:3). Он оформил дубль и отдал одну результативную передачу партнеру по команде.

"Ред Уингз" открыли счет в дебюте усилиями Спронга. Однако "Старз" довольно быстро отыгрались – Хейсканен в большинстве почти от синей линии уложил под перекладину. А под занавес стартового периода Линделл вывел "Даллас" вперед.

Во второй 20-минутке на еще две шайбы хозяев (Робертсон, Дюшен) "Детройт" снова смог ответить лишь одним голом (Берггрен). После же шайбы форварда гостей Велено в третьем периоде за дело взялся Хейсканен. Сначала финский защитник помог отличиться Павелски, а затем сам отправил "диск" в пустые ворота на последней минуте.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Баффало" Кайл Окпосо и центрфорвард "Торонто" Джон Таварес. Капитан "Сейбрз" забросил шайбы и отдал 2 ассиста против "Аризоны" (5:2). В свою очередь лидер "Мейпл Лифс" пересек рубеж 1000 очков в карьере в проигранном "Нью-Йорк Айлендерс" поединке (3:4 ОТ).

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