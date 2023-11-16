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Капитан "Ванкувера" с победной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Куинн Хьюз вырвал домашнюю победу для "Кенакс" (facebook.com/Canucks)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил защитника "Ванкувер Кенакс" Куинна Хьюза первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

24-летний американец решил судьбу противостояния с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 ОТ). Он дважды ассистировал партнерам в основное время и отличился голом в дополнительной пятиминутке. "Ванкувер" вышел в лидеры Запада НХЛ.

В стартовом периоде на льду властвовали островитяне. Нью-йоркцы дважды воспользовались численным преимуществом и огорчили голкипера "Кэнакс" Демко шайбами Энгваля и Нельсона. "Ванкувер" размочил счет на старте второй 20-минутки, когда большинство хозяев реализовал Миллер.

"Айлендерс", однако, ответили третьим голом – Хорват разыграл комбинацию с Барзалом и метко бросил из правой зоны. Пришлось приступать к делу Хьюзу. Молодой защитник сначала помог отличиться Бессеру и Гронеку (оба – в большинстве). А в овертайме хладнокровно реализовал выход 1 в 0.

В топ-тройку звезд также попали крайний нападающий "Эдмонтона" Эвандер Кейн и защитник "Колорадо" Кейл Макар. Вингер "Ойлерз" оформил хет-трик в противостоянии с "Сиэтлом" (4:3 ОТ). В свою очередь "юки" тремя ассистами помог "Эвеланш" сокрушить "Анахайм" (8:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Каролина" – "Филадельфия" – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
  • "Эдмонтон" – "Сиэтл" – 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)
  • "Колорадо" – "Анахайм" – 8:2 (2:1, 1:0, 5:1)
  • "Ванкувер" – "Айлендерс" – 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

К слову, накануне Кросби возглавил хит-парад звезд с хет-триком и ассистом против "Коламбуса".

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