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Капітана "Шахтаря" визнали найкращим гравцем команди в сезоні 2018/19

Новини » Спорт    18.06.2019 - 12:22
Капітана "Шахтаря" визнали найкращим гравцем команди в сезоні 2018/19
Фото: Тайсон (shakhtar.com)

У голосуванні бразилець обійшов Андрія Пятова і Марлоса

Названо кращого футболіста донецького "Шахтаря" за підсумками сезону 2018/19. Про це повідомляється на сайті "гірників".

За результатами голосування вболівальників переможцем став капітан команди Тайсон, який набрав 3 129 балів.

У минулому сезоні 31-річний бразильський півзахисник провів 35 матчів, відзначився 6 забитими м'ячами і 15 ассистами. Фанати тричі називали його найкращим гравцем місяця - у вересні, листопаді та травні.
 
Друге місце зайняв голкіпер Андрій П'ятов з 1 411 голосами. Далі розташувалися Марлос (797), Жуніор Мораес (788) і Тарас Степаненко (486).

Нагадаємо, хавбек "Шахтаря" Дентіньо став найкращим футболістом передостаннього туру УПЛ.

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