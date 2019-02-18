Капітан збірної України з біатлону достроково завершила сезон

Спортсменці поставили невтішний діагноз

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная вынуждена досрочно завершить выступать в сезоне-2018/19. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Такое решение спорсменка вынуждена была принять на основании результатов комплексного медицинского осмотра, проведенного в Киеве на прошлой неделе. Диагноз, поставленный врачами неутешительный: острая стадия миокардита - воспаление сердечной мышцы.

Проблемы со здоровьем у Елены возникли как результат перенесенного заболевания в январе этого года. Диагностировать заболевания в условиях выступлений на етепах Кубке мира было невозможно. После того, как Пидгрушная провела три гонки после болезни в условиях ухудшенного самочувствие, было принято решение отправить спортсменку на дополнительное обследование для выяснения причин недомогания. В результате УЗИ, а после и МРТ подтвердили диагноз, исключающему продолжение выступлений в текущем сезоне.

На данный момент Елена Пидгрушная идет второй из украинок в общем зачете Кубка мира, занимая 36 строчку тотала.

Напомним, Пидгрушная также досрочно завершала предыдущий сезон, однако завершение карьеры не входит в ее планы.