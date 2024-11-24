Капитан "Питтсбурга" с юбилейной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео

37-летний канадец остался единственным светлым пятном команды во время фиаско с "Ютой" (1:6). Он оформил гол престижа "Пингвинз", а шайба стала для капитана 600-й в карьере.

Бывшие "Койотис" повели в середине первого периода усилиями Макбэйна и Сергачева. В начале второй 20-минутки Кросби с близкого расстояния реализовал большинство "Питтсбурга". Однако праздник живой легенде в дальнейшем испортили Бьюгстад, Гюнтер (дважды) и Керфут.

В списке снайперов всех времен лидер "Пингвинз" остался на 21-й строчке. Однако уже в скором времени он сможет обойти финна Яри Курри (601 шайба), а также канадцев Дино Чиккарелли (608) и Бобби Халла (610). В то же время в списке бомбардиров (гол+пас) Кросби идет на 10-м месте (1617 пунктов).

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Колорадо" Микко Рантанен и форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Первый забросил шайбу и отдал 3 результативных передачи в перестрелке с "Флоридой" (7:4). Второй же оформил дубль и отличился ассистом в победе над "Рейнджерс" (6:2).

Все результаты вечера в НХЛ: