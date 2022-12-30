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Капитан "Флориды" с хет-триком оказался наверху топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Александер Барков набрал 5 пунктов против "Монреаля" (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге стал центфорвард "Флориды Пантерз" Александер Барков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный финн дал старт разгрому "Монреаля" на юге США. Капитан "Пантерз" забросил три шайбы уже в первом периоде противостояния.

Барков сначала неумышленно подправил бросок Форслинга от левого борта. Далее он выстрелом из левой зоны вбрасывания реализовал большинство флоридцев. А на десерт метко сыграл на добивании в затяжной атаке хозяев. В двух следующих 20-минутках форвард добавил в свой актив еще два ассиста.

В конце концов, матч завершился сверхуверенной победой "Флориды" (7:2). Тем не менее, обе команды остаются среди неудачников Атлантического дивизиона НХЛ. "Пантерз" отстают от зоны плей-офф на 9 очков, а "Канадиенс" – на 12 пунктов.

К топ-3 звездам этого вечера также попали вингер "Оттавы" Алекс Дебринкэт и вратарь "Тампы-Бэй" Андрей Василевский. Первый оформил дубль в выездной победе против "Вашингтона" (4:3 ОТ). Второй же совершил 45 сэйвов в поединке с "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1, буллиты).

К слову, накануне форвард "Тампы" Пойнт выиграл номинацию с дублем против "Монреаля".

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