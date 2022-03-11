Канцлер ФРН про вступ України до ЄС: є чіткі критерії

Канцлер ФРН Олаф Шольц висловився про вступ України до Євросоюзу. Він нагадав, що є чіткі критерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Олафа Шольца на пресконференції на саміті у Версалі.

"Є чіткі критерії для вступу до ЄС", - так сказав канцлер ФРН про можливий прийом України до Євросоюзу.

Також Олаф Шольц повідомив, що Європейський союз хоче якомога швидше скоротити залежність від поставок енергоресурсів з третіх країн, у тому числі з Росії.

"Ми повинні якнайшвидше вийти з цієї залежності", - сказав він.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!