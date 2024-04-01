Канцлер Австрии созывает Совет нацбезопасности из-за шпиона РФ

"Есть обвинения в шпионаже против Эгисто Отта, бывшего сотрудника BVT (Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом - ред.)", - заявил Нехаммер.

По его словам, эти обвинения серьезные. Они теперь должны быть разъяснены судебными органами.

"С другой стороны, ситуация с безопасностью в республике должна быть оценена и разъяснена. Мы должны не допустить, чтобы российские шпионские сети угрожали нашей стране путем проникновения в политические партии", - добавил он.

Сегодня Венский окружной суд по уголовным делам приговорил к предварительному заключению бывшего сотрудника BVT Эджисто Отта.

Что предшествовало