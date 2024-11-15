Канцлер Австрии о решении РФ прекратить поставки газа: не поддадимся шантажу Путина

Глава австрийского правительства рассказал, что в пятницу днем ему сообщили о намерении "Газпрома" прекратить поставки газа в субботу утром.

По словам Нехаммера, это означает, что произойдет то, "к чему Австрия готовилась с начала войны в Украине".

"Мы также показываем, что не позволим Путину нас шантажировать. Путину не удастся сбить Австрию и ЕС с курса", - добавил канцлер.

Он отметил, что у Австрии достаточно мощностей, чтобы получать газ из других регионов, а хранилища в стране заполнены на 93%.