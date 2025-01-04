Канцлер Австрии на днях уйдет в отставку: в чем причина

Вчера австрийский парламент не смог сформировать правящую коалицию в переговорах, которые шли с ноября. В связи с этим канцлер Австрии Карл Нехаммер уйдет в отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в соцсети Х.
"В ближайшие несколько дней я уйду с поста федерального канцлера, а также лидера (Австралийской - ред.) народной партии (АНП) и буду способствовать упорядоченному переходу. Этот упорядоченный переход особенно важен для меня, потому что я всегда выступал за стабильность в нашей стране и в Народной партии", - заявил Нехаммер.
Он отметил, что его партия вела долгие и честные переговоры, однако с Социал-демократической партией Австрии (СДПА) невозможно достичь согласия по ключевым вопросам. Политик подчеркнул, что АНР придерживаются своих обещаний, поэтому не согласится на меры, направленные против льгот и бизнеса, и на новые налоги.
"Именно поэтому мы прекратили переговоры с СДПА и не будем их продолжать", - резюмировал он.
На парламентских выборах 29 сентября 2024 года, крайне правая партия "Австралийская партия свободы" (АПС) набрала 29,2% голосов. Она выступает за то, чтобы ужесточить миграционную политику, а также сократить европейскую помощь Украине.
Второе место забрала партия АНП ныне еще действующего канцлера Австрии Нехаммера, а третье место заняла СДПА. Обе партии заявили, что не будут действовать в коалиции с АПС, а сформируют свою, к чему также была приглашена и партия NEOS. Таким образом, политики жители сформировать большинство в парламенте, чтобы эффективно противостоять АПС.
Однако лидер последней NEOS Биате Майнль-Райзингер вчера заявила, что стороны не пришли к согласию по ключевым вопросам. В частности, по пенсионной реформе и налоговой политике. Поэтому NEOS вышла из переговоров, что привело к провалу создания коалиции.
Напомним, в декабре канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена готова принять будущие мирные переговоры Украины и России.
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