Канцлер Австрии на днях уйдет в отставку: в чем причина

"В ближайшие несколько дней я уйду с поста федерального канцлера, а также лидера (Австралийской - ред.) народной партии (АНП) и буду способствовать упорядоченному переходу. Этот упорядоченный переход особенно важен для меня, потому что я всегда выступал за стабильность в нашей стране и в Народной партии", - заявил Нехаммер.

Он отметил, что его партия вела долгие и честные переговоры, однако с Социал-демократической партией Австрии (СДПА) невозможно достичь согласия по ключевым вопросам. Политик подчеркнул, что АНР придерживаются своих обещаний, поэтому не согласится на меры, направленные против льгот и бизнеса, и на новые налоги.

"Именно поэтому мы прекратили переговоры с СДПА и не будем их продолжать", - резюмировал он.