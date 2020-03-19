Каннський кінофестиваль у Франції скасували

Запланований на травень 2020 року Каннський кінофестиваль було скасовано через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організаторів кінофестивалю в Twitter.

За словами організаторів, кінофестиваль не зможе відбутися у заплановані раніше терміни через пандемію коронавірусу та ситуацію, що склалася у Франції.

"У зв'язку з кризою в галузі охорони здоров'я та розвитком французької й міжнародної ситуації Каннський кінофестиваль не зможе відбутися в заплановані терміни, з 12 по 23 травня", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пандемію коронавірусу у світі було скасовано міжнародний музичний конкурс Євробачення-2020, який повинен був пройти в Роттердамі. Пісенний конкурс повинен був відбутися 12-16 травня, однак організатори визнали його проведення неможливим.

Також через пандемію коронавірусу було тимчасово зупинено проведення ряду клубних турнірів, серед яких англійська Прем'єр-ліга, французька Ліга 1, іспанська Примера, італійська Серія А. Крім того, УЄФА зупинила розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.