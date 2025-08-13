Каннибализм и макеты. В ГУР рассказали о ключевых проблемах РФ в выпуске ракет Х-59

Российские предприятия отчитываются о несоблюдении темпов и сроков изготовления крылатых ракет Х-59 из-за дефицита иностранных комплектующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
"Постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет", - отметили в ГУР.
Отмечается, что в производстве ракет Х-59М2/М2А привлечено 116 предприятий, почти 50 компаний (40%) из этого перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран мира. И даже при таких условиях РФ уже испытывает серьезные проблемы с выполнением гособоронзаказа.
По данным ГУР, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, предприятия "оборонки" прибегают к каннибализму старых систем - массово разбирает и адаптирует старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения.
Также зафиксированы случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения устанавливали массогабаритные макеты. Именно этот компонент является самым дорогим элементом ракеты и одновременно главной проблемой для российского производства.
Ракета Х-59 - это авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Она предназначена для поражения наземных и надводных объектов противника.
Испытания X-59 закончены еще в 1979 году, на вооружение комплекс в составе истребителя-бомбардировщика Су-24М, контейнера управления и двух ракет Х-59 был принят в 1980 году. Сейчас модификации Х-59 производятся и модернизируются корпорацией "Тактическое ракетное вооружение", в которую входит КБ "Радуга".