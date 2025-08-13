Каннибализм и макеты. В ГУР рассказали о ключевых проблемах РФ в выпуске ракет Х-59

"Постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет", - отметили в ГУР.

Отмечается, что в производстве ракет Х-59М2/М2А привлечено 116 предприятий, почти 50 компаний (40%) из этого перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран мира. И даже при таких условиях РФ уже испытывает серьезные проблемы с выполнением гособоронзаказа.

Вынужденные шаги на производстве ракет

По данным ГУР, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, предприятия "оборонки" прибегают к каннибализму старых систем - массово разбирает и адаптирует старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения.

Также зафиксированы случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения устанавливали массогабаритные макеты. Именно этот компонент является самым дорогим элементом ракеты и одновременно главной проблемой для российского производства.