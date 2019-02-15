Кандидати у ВРП Гречківський і Маловацький законно претендують на обрання з'їздом адвокатів, - експерти

15-16 лютого з'їзд адвокатів повинен обрати 2 представників у ВРП

Два научных юридических учреждения предоставили разъяснения закона о Высшем совете правосудия, предусматривающий ограничения избираться в состав Совета на два срока подряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

Как сообщается, экспертизы Института государства и права имени Корецкого и Института законодательства при Верховной раде, научная экспертиза независимого эксперта - доктора юридических наук Юрия Волошина розданы делегатам съезда адвокатов Украины, который начался 15 февраля.

Речь идет о научном толковании ч. 5 ст. 131 Конституции Украины и ч.2 ст. 5 Закона "О Высшем совете правосудия", в соответствии с которым одно и то же лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд. Собственно, исследование касалось того, применяются ли эти ограничения к членам Высшего совета юстиции, избранных в этот орган на основании закона "О праве на справедливый суд" от 27.02.2015 года.

Отмечается, что заключение института Корецкого толкует эти ограничения законодательства как такие, что применятся к лицам, которые были избранные (назначенные) в Высший совет правосудия после 15 марта 2017 - день создания Высшего совета правосудия и осуществляют свои полномочия в течение четырехлетнего срока.

Экспертиза основывается на комплексном анализе законодательства - собственно законе о ВСП, Конституции Украины, в редакции от 30.09.2016, решениях Конституционного суда по делу N 1-7 / 99 от 9 февраля 1999 и от 25 декабря 2003 № 22-рп / 2003 , законе "О Высшем совете юстиции" от 15 января 1998, решении Высшего совета юстиции от 12 января 2017 № 11/0 / 15-17, Конституции Украины в редакции от 22.02.2014 года, законах "О восстановлении доверия к судебной власти в Украине "от 08.04.2014 года и "О внесении изменений в Конституцию Украины" (относительно правосудия) "№ 1401-VIII от 02.06.2016 года.

Ссылаясь на решение КСУ, положения Конституции и общепризнанные принципы права, ученые отметили, что Конституция, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени.

"Этот принцип закреплен в части первой статьи 58 Конституции Украины, согласно которой действие нормативно-правового акта во времени следует понимать так, что оно начинается с момента вступления этого акта в силу", - говорится в заключении института Корецкого.

С указанного следует, что действие нормы части второй статьи Закона "О Высшем совете правосудия" по ограничению одному и тому лицу занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд может быть применено только на будущее - то есть, регулирует избрание членов ВСП с 5 января 2017 г., с даты вступления в силу данного закона. Закон четко не устанавливает, что положения части второй статьи 5 Закона № 1798-VIII применяется, к лицам, которые были назначены членами Высшего совета юстиции на основании Закона "О Высшем совете юстиции" в редакции закона "О праве на справедливый суд" от 27 февраля 2015 г. № 22/98-ВР.

Эксперты также сравнили конституционные полномочия Высшего совета юстиции и Высшего совета правосудия, и считают, что ВСП наделен полномочиями, которых не было в Высшем совете юстиции, и которые ранее были отнесены к компетенции других органов государственной власти.

То есть, Высший совет правосудия является новым органом в судебной системе Украины.

В частности, Высший совет юстиции был создан на основании Закона "О Высшем совете юстиции" от 15 января 1998 № 22/98-ВР, в этот же день был зарегистрирован как юридическое лицо и прекращен как юридическое лицо 15 марта 2017 года.

В свою очередь, Высший совет правосудия был создан 15 марта 2017 г. после прекращения Высшего совета юстиции на основании Закона "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 № 1798-VIII, который вступил в силу 5 января 2017 года.

Итак, в соответствии с экспертными заключениями, с момента создания государственного органа - Высшего совета правосудия, не существует государственного органа - Высшего совета юстиции, полномочия которого были прекращены 15 марта 2017 года, а Высший совет правосудия является новым органом в судебной системе Украины, который наделен уникальными, только ему присущими полномочиями.

Отсутствие определения в Конституции и законах Украины того, что Высший совет правосудия продолжает выполнять полномочия Высшего совета юстиции, подтверждает тот факт, что Высший совет правосудия является другим конституционным органом в сравнении с Высшим советом юстиции. Указанный вывод находит свое подтверждение в Решении Высшего совета юстиции от 12 января 2017 № 11/0 / 15-17 "О реорганизации Высшего совета юстиции, создании Комиссии по вопросам реорганизации Высшего совета юстиции и создании Высшего совета правосудия и утверждении Порядка осуществления мероприятий, связанных с реорганизацией Высшего совета юстиции и созданием Высшего совета правосудия ", которым в пункте 5 определено, что Высший совет правосудия является правопреемником имущества, прав и обязанностей Высшего совета юстиции, при этом не определено, что Высший совет правосудия приобретает и продолжает исполнять полномочия Высшего совета юстиции.

Как известно, состав Высшего совета правосудия формируется представителями судебной власти, адвокатуры, прокуратуры и юридических высших учебных заведений.

15-16 февраля съезд адвокатов должен избрать 2 представителей в ВСП из 5 кандидатов.

Среди претендентов - Павел Гречкивский, избранный в Высший совет юстиции 2015 года, и Алексей Маловацкий, назначенный Верховной радой 2015 года.