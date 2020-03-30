Кандидатуру Буславець на посаду міністра енергетики зняли з розгляду

Розгляд питання про призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики зняли з розгляду у Верховній раді. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Він повідомив, що з цього питання надійшов лист від президента Володимира Зеленського.

"Надійшов лист від президента України. Прошу виключити з порядку денного питання про призначення Буславець міністром енергетики. Тому це питання знімається з порядку денного розгляду", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 29 березня фракція "Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади міністрів. Зокрема, народним депутатам представили кандидата на пост міністра енергетики і захисту навколишнього середовища - Ольгу Буславець, яка очолювала директорат енергетичних ринків в уряді Олексія Гончарука.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України не змогла призначити Сергія Марченка новим міністром фінансів, а Максима Степанова - міністром охорони здоров'я. За призначення Марченка проголосували лише 223 нардепи при 226 мінімально необхідних, а за Степанова - 217.