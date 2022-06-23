Кандидатство України в ЄС: коли чекати на рішення і чи можуть відібрати статус

"На порядку денному не лише питання України, після кожного засідання лідери не виходитимуть і не робитимуть гучні заяви. Засідання на рівні лідерів триває досить довго, тому ми знатимемо, що рішення ухвалено, але публічна комунікація буде пізно ввечері", - зазначила вона.

Крім того, Стефанишина прокоментувала інформацію про те, що ЄС має право відібрати статус кандидата у України.

"Ці заяви (що статус кандидата можуть забрати, - ред.) лунають лише в Україні. За кордоном на рівні лідерів, міністрів, громадянського суспільства, у брюссельській бюрократії цих дискусій зазвичай немає. Це традиційна українська історія, комплекс української неповноцінності, що ми недостойні, що у нас можуть щось забрати", - сказала вона.

Міністр порівняла ситуацію з історією безвізу. З її слів, щороку українців лякають, що безвізовий режим можуть забрати. Проте навіть зараз, коли 6,5 млн громадян України перебувають на території ЄС, Європейська комісія оприлюднить звіт, у якому буде підтверджено, що Україна дотримується умов безвізу.