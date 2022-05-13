Кандидатство України в ЄС має ряд політичних викликів, - Стефанішина

Як розповіла виданню віце-прем'єр-міністер Ольга Стефанішина, під час останнього візиту до Брюсселя українська делегація отримала досить високу оцінку відповідей на першу частину опитувальника, де йшлося про економічні та політичні критерії членства в ЄС.

"Але це рішення не є чисто технічним, велика його частина все ж політична. І тут є ряд викликів. Є країни, які усвідомлюють, що Україна може стати для них конкурентом з економічної точки зору. Це занепокоєння змушує їх коливатися. Інші звертають увагу на те, як рішення по Україні відіб'ється на Західних Балканах, де процес розширення загальмувався. Наша позиція, що Україна не може бути заручником цих переговорів. Крім того, Україна могла б дати нову динаміку всьому процесу розширення. Ми це обговорюємо з нашими партнерами", - пояснила вона.

За її словами, одну з ключових ролей в процесі гратиме Німеччина і найближчим часом Київ буде активно працювати з нею, як і з Францією, Нідерландами та іншими країнами, щоб мобілізувати необхідну підтримку.

"Необхідно також побудувати комунікацію з цього питання з країнами Південної Європи, яких хвилює питання, що означає інтеграція України, як це вплине на ЄС. У більшості проблема пов'язана зі слабкою обізнаністю щодо України. Будемо це виправляти", - резюмувала Стефанішина.

Зазначимо, як розповіло джерело РБК-Україна, з наданням Україні статусу кандидата в ЄС можуть виникнути чисто процедурні проблеми.

Нагадаємо, Україна розраховує вже наступного місяця отримати статус країни-кандидата.

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