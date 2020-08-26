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Кандидатом в мери Дніпра від "Слуги народу" став депутат облради від партії Порошенка

Автор: РБК-Україна

Крім того, Риженко у 1999-2010 роках був головним санітарним лікарем Дніпропетровської області

Головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні Сергія Риженка висунули на посаду мера Дніпра від "Слуги народу".

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Про це стало відомо на презентації стратегії розвитку регіону до 2027 року, де був присутній президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Дніпропетровську область.

Варто відзначити, що Риженко у 1999-2010 роках був головним санітарним лікарем Дніпропетровської області. У липні-грудні 2010 року - перший заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санлікар.

З грудня 2010 по червень 2011 року - голова Державної санітарно-епідеміологічної служби. З вересня 2011 року - головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні.

На сьогодні Риженко є депутатом Дніпропетровської облради від фракції "Солідарність".

Нагадаємо, результати липневого соціологічного дослідження "СОЦИС" свідчать, що за чинного мера Дніпра Бориса Філатова в Дніпрі готові проголосувати 43%.

З політичних партій, у Дніпрі підтримують "Слугу народу" - 15,3%, "Пропозицію" - 14,4%, "Громадську силу" - 8,8%, ОПЗЖ - 6,9%, "Європейську солідарність" - 4,3%.

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